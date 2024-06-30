بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري

30 يونيو 2024
الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري

وطنا اليوم:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنكتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق 8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

21:09

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

20:42

راصد يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بإيقاف الحملات المخالفة للقانون والتعليمات

20:32

الرفاعي : استعجال البعض تشكيل حكومة حزبية أمر غير محمود

20:26

الرئيس الأميركي يبحث مع عائلته القرار المصيري في معسكر مغلق

19:58

هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

19:47

الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

19:40

التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

19:29

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

19:20

أورنج الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات بطابع تفاعلي

19:18

مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

19:15

مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وفيات
وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024