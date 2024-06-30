الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري

وطنا اليوم:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنكتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق 8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024