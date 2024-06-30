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1000 مراجع يومياً للمستشفى الميداني الأردني نابلس/3

30 يونيو 2024
1000 مراجع يومياً للمستشفى الميداني الأردني نابلس/3

وطنا اليوم:أكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3 العقيد الركن صخر العبادي، أن المستشفى يستقبل 1000 مراجع يومياً.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن أعداد المراجعين تعكس مدى الثقة التي بات المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3 يحظى بها وبجودة الخدمات الطبية التي يقدمها.
وأضاف أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى مجانية، كما وأن الكادر الطبي الموجود على قدر عال من المسؤولية والعزيمة على تقديم الخدمات مهما بلغت أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس بات اليوم رديفاً أساسيا للمنظومة الصحية في مدينة نابلس.


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