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عطوة ثلاثة أشهر بحادثة مقتل الطبيب الغرايبة

30 يونيو 2024
عطوة ثلاثة أشهر بحادثة مقتل الطبيب الغرايبة

وطنا اليوم:توجهت جاهة من مشايخ ووجهاء عشائر محافظة عجلون ومحافظات المملكة الى ديوان عشيرة الغرايبه خاصة وعشائر الهاشميه وعشائر محافظة عجلون وعموم عشائر الأردن مساء السبت 239-6-2024.
وتم البحث والتداول في جريمة القتل التي أدت بحياة الدكتور محمد رسول علي ناصر الغرايبة، والتي حدثت في منزل والد القاتل في عمان شفا بدران، حيث كان الغرابية في زياره لمنزل زوج خالته، وتم الاعتداء عليه داخل منزل القاتل بالطعن الذي أدى لوفاته.
وبعد الاستماع والتفاوض مع رئيس الجاهه الشيخ والقاضي العشائري مازن الأمين، تكرمت عشيرة الغرايبة وعلى لسان الدكتور رحيل الغرايبه بإعطاء عطوه عشائرية لمدة ثلاثة اشهر، ضمن الشروط التالية:

1- تنفذ الجلوة على حسب الجلوة العشائرية الصادره من وزارة الداخلية.

2- القاتل وشقيقه غير مشمولين بالعطوة العشائرية.

3- اعلان استنكار عشائري من القضاة لهذه الجريمة.

4-في حال وجود معنيين اخرين بهذه الجريمة تبينوا اثناء تحقيق الأجهزة الأمنية فهم غير مشمولين بهذه العطوة.

5- عدم توكيل محامي من قبل القاتل وذويه أو غيرهم لهذة القضية.

وكان ذلك بحسب نص الصط العشائي، إكراما لله ثم لرسوله ثم لجلالة الملك ثم للجاهه الكريمه.

ولا يسع الجاهه الكريمه الا ان تقوم بعظيم الشكر والتقدير والاعتزاز لعموم عشائر الغرايبة وعشائر الهاشميه على كرمهم العربي الاصيل.


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