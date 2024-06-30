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الأمن العام ينعى الشهيد المسعف محمد الفوارس

30 يونيو 2024
الأمن العام ينعى الشهيد المسعف محمد الفوارس

وطنا اليوم:ينـعــى مـديــــر الأمـــن العـــام اللواء الدكتور عبيدالله عبد ربه المعايطة، وجـميـع منتسبي مديـريـة الأمـــن العــام، الشهيد الوكيل المسعف، محمد ماجد أحمدالفوارس، والذي ارتقى إلى وجه ربه، متأثراً بإصابته أثناء قيامه بواجبه المقدس في الحفاظ على الأرواح، بواجب إنقاذ في لواء الرصيفة.
وإنّ مديرية الأمن العام إذ تنعى الشهيد محمد ماجد أحمد الفوارس الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
انا لله وانا إليه راجعون


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