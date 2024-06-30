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وفاة مسعف حادثة انقاذ مواطنين علقوا في ملاهي الرصيفة

30 يونيو 2024
وفاة مسعف حادثة انقاذ مواطنين علقوا في ملاهي الرصيفة

وطنا اليوم:أعلن اليوم الأحد، عن وفاة أحد مرتبات الدفاع المدني/ المسعف محمد ماجد أبو الفوارس الذي كان قد تعرض للاصابة خلال أداء واجبه في إسعاف مواطنين داخل مدينة ألعاب في منطقة الرصيفة .
ونعى البرنامج الصباحي عبر أثير اذاعة الأمن العام المسعف أبو الفوارس .
وفي وقت سابق صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة، بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.
وأضاف، أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى، فيما تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور وفُتح تحقيق في الحادثة


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