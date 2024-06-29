البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

وطنا اليوم- قال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة في رده على سؤال عن إعلان الدغمي عدم نيته الترشح أجاب أن الأولى سؤال معالي أبو فيصل كون الموضوع يخصّه وليس للحزب علاقة بذلك، وأضاف البطاينة أن الحزب يقدر عالياً معالي عبد الكريم الدغمي والذي هو قامة وطنية وسياسية وقانونية وبرلمانية بالإضافة إلى أنه قامة عشائرية.

ولدى سؤالنا عن علاقة تنحي الدغمي بالقائمة الحزبية لحزب إرادة، نفى البطاينة ذلك وقال: إن قائمة حزب إرادة هي من اختصاص لجنة مُحلفة ولا يعلم أي طرف سواء داخل الحزب أو خارجه عن هذه القائمة بعد.

وأضاف البطاينة: أن رئيس لجنة الإختيار المختصة لم يدعُ بعد اللجنة للإجتماع النهائي لحسم القائمة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا أحد في الحزب أو خارجه يعلم عن القائمة شيئاً بما في ذلك الأمين العام.

وختم البطاينة بتأكيده: إن معالي عبد الكريم الدغمي لم يتلقَ أي خبر بهذا الشأن سواء نفياً أو إيجاباً، وفي رأيي الشخصي أن معاليه يتشرف أي حزب أن يكون داخل قائمته الحزبية.