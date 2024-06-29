البرلمان الأردني يشهد مفاجأة: المحامي عبد الكريم الدغمي يعلن عدم ترشحه للانتخابات القادمة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عمان – في خطوة مفاجئة، أعلن المحامي عبد الكريم الدغمي عبر بيان رسمي عدم نيته الترشح للانتخابات النيابية القادمة. هذا الإعلان أثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان هذا القرار سيتبعه استقالة الدغمي من حزب الإرادة، الذي كان من أبرز أعضائه.

وفي تصريح له، قال الدغمي: “بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فلقد تشرفت بخدمتكم مدة تزيد على ثلاثة عقود ونصف شاكراً وممتناً لكل واحد وواحدة منكم على وقوفه إلى جانبي طيلة هذه المدة، متمنياً لكم ولوطننا العزيز وقيادتنا الحكيمة كل التوفيق بالاستمرار في خدمة بلدنا وشعبنا وإنني مازلت جندياً من جنود هذا الوطن الغالي حيثما أكون وفي أي مكان أكون فيه ملتمساً منكم العذر بقبول قراري بالتنحي عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة لإتاحة الفرصة لمن تجدون به الكفاءة المطلوبة للنائب الملتزم بقضايا الوطن والشعب.

يأتي هذا التصريح وسط توقعات بأن تكون هناك تحركات جديدة ومفاجئة في الساحة السياسية الأردنية.

يُذكر أن عبد الكريم الدغمي يعتبر من الشخصيات السياسية البارزة في الأردن، وله تاريخ طويل في العمل البرلماني والسياسي.