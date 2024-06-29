موعد مباراة الوحدات والحسين إربد في نهائي كأس الأردن

وطنا اليوم_يلتقي فريقا الحسين إربد والوحدات عند الساعة السابعة والنصف من مساء السبت على ستاد الحسن في إربد في مباراة نهائي كأس الأردن لكرة القدم.

وكان فريق الحسين حسم تأهله إلى النهائي بفوزه على ضيفه السلط بالركلات الترجيحية 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما عبر الوحدات نظيره شباب الأردن بهدف نظيف.

وحسب تعليمات البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة.