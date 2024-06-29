الجيش الأميركي: دمرنا محطة تحكم و7 مسيرات للحوثيين في اليمن

وطنا اليوم_قال الجيش الأميركي، اليوم السبت، إنه دمر 7 طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيان على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قالت القيادة المركزية الأميركية: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية من تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران ومركبة واحدة لمحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضاف البيان: “تبين أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وتابع: “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا”.