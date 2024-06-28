الدكتور أحمد التلهوني يترشح للانتخابات النيابية بدعم واسع من المجتمع المحلي في معان

وطنا اليوم_بناء على رغبة و ضغوط المجتمع المحلي والهيئات العشائرية والفعاليات الشعبية في ترشيح الدكتور أحمد التلهوني لخوض غمار الإنتخابات النيابية عن دائرة معان دائرة العز والشموخ واللبنة الأساسية في مدماك الوطن.

الدكتور أحمد التلهوني قنصلنا السابق ومستشارنا الثقافي في أوكرانيا ودول أخرى يصدع ويستجيب لمطلقي النداء ويترجل المشهد الانتخابي بكل عزم وإصرار وثبات ومضاء تسانده أطياف عديدة في المجتمع المعاني بفسطاطيه الحجازي والشامي.

جدير بالذكر أن الدكتور التلهوني تقلب في مناصب عدة عدا السلك الدبلوماسي فعميدا لكلية معان التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية ومديرا للمكتب الثقافيي في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية ومدرسا في جامعات أخرى ومديرا للنقل في سكة حديد معان أضف إلى الخبير الأول في مجال الطرق والسكك الحديدية في مملكتنا.

وشغل مدير مشاريع في دار الهندسة وأشرف على بناء مشروع مجمع إربد وبناء محكمة الجنايات الكبرى الجديد في عمان وعضو هيئة تدريس غير متفرغ في الجامعة الهاشمية.

ويتمتع بعلاقات وثيقة مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وكاتب مقالات في العديد من المدونات والمواقع الإليكترونية والمدونات والدوريات المحكمة ويمتاز بالعفوية ودفء القلب ودقة البيان وذلاقة اللسان والفزعة التي عز نظيرها.