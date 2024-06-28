مركزي الميثاق في زيارة ملتقى الشواهد للأدب والثقافة في مخيم سوف

وطنا اليوم:زار حزب الميثاق الوطني ممثلا برئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين وعدد من اعضاء المجلس المركزي والهيئتين الادارية والعامة يوم امس الخميس مخيم سوف في محافظة جرش.

هذا وقام اعضاء الحزب برفقة وجهاء وابناء المخيم بجولة في اروقة المخيم امتدت إلى ملتقى الشواهد للأدب والثقافة ،حيث دار نقاش ايجابي مع العديد من القيادات الجامعية والشبابية في الملتقى .

رئيس المجلس المركزي أكد على اهمية انخراط الشباب في العملية الحزبية لاستثمار طاقاتهم وتوجيهها للعمل الايجابي البناء فهم في مرحلة عمرية هامة تتميز بالعطاء وانخراطهم بالاحزاب يعمل على صقل شخصياتهم وتوجيهها للبناء والالتحاق بركب الوطن الذي لن ينتظر أحدا.

هذا وأجري نقاش حول الاحزاب واهميتها في المرحلة المقبلة واثنى الحضور على زيارة حزب الميثاق الوطني ممثلا برئيس المجلس المركزي والاعضاء الى المخيم.