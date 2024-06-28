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مقتل 4 جنود إسرائيليين بحي الشجاعية وصفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

28 يونيو 2024
مقتل 4 جنود إسرائيليين بحي الشجاعية وصفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وطنا اليوم:أفاد مصدر أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات نيرعام وسديروت وإيبيم في القطاع الشمالي لغلاف قطاع غزة.
الى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 جنود قتلوا وأصيب ثالث بحالة حرجة في اشتباكات حي الشجاعية.
وقالت كتائب عز الدين القسام إنها تخوض “اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم”.
وذكرت مصادر أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بإجلاء جنود جرحى من حي الشجاعية.


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