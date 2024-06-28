مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون لتخفيف الطوابير

وطنا اليوم:طالب مواطنون وسياح، بزيادة عدد العربات في تلفزيك عجلون للتخفيف من طوابير الانتظار للاستمتاع بالخدمة السياحية التي يوفرها الموقع.

وقال الزائر أسامة القضاة، إن تجربة التلفريك السياحية تعد فريدة من نوعها وجاذبة لتكرار هذه الرحلة ولكن هناك معاناة خصوصا هذا الموسم الذي يشهد حركة سياحية نشطة بانتظار الدور للركوب في العربة، مطالبا الجهات المعنية في المناطق التنموية بزيادة عدد العربات للتخفيف على السياح والزوار من طوابير الانتظار.

وعبر زائر ليث الطعاني عن تقديره وفخره بالعاملين في التلفريك وتعاونهم مع السياح والزوار للتسهيل عليهم خوض هذه التجربة السياحية، مؤكدا أهمية زيادة عدد العربات لدعم الدخل السياحي في المحافظة.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية عز الدين المومني اليوم الجمعة، إن عدد الفرص الاستثمارية المؤجرة داخل التلفريك بلغ 5 فرص توفر خدمات مطعم وسوبر ماركت ومخبز وبيع تراثيات والعسل بالإضافة لترويج فرصة استثمار في مطعم ثان.

وأوضح، أن الفرص الاستثمارية في التلفريك لا تقتصر على المحال التجارية في الموقع فقط، بل هناك فرص لأنشطة تقدم خدمات مختلفة بالاتفاق بين المستثمر وإدارة التلفريك.

وأكد المومني أن منطقة عجلون التنموية تعمل حاليا على دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية السياحية كخدمات التصوير التي لا تحتاج إلى موقع ثابت داخل التلفريك، مبينا أن التلفريك يشهد صيانة دورية شاملة وتشمل خطوط الكابينات والأبراج بالإضافة إلى التشحيم وتفقد المنظومة بأكملها.