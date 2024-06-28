نتنياهو: المحور الإيراني في طريقه لغزو الشرق الأوسط

وطنا اليوم:وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع مع كبار ضباط الجيش الأمريكي السابقين، أمس الخميس، تحذيرا بشأن “أهداف إيران الإقليمية”.

وقال نتنياهو: “المحور الإرهابي الإيراني سيهدف إلى غزو المملكة العربية السعودية”، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان. وحذر نتنياهو من أن “المحور لا يهدد إسرائيل فحسب، إنه يهددكم أيضا. إنه في طريقه لغزو الشرق الأوسط. وبكلمة غزو، أعني غزوا حقيقيا… غزو السعودية، وغزو شبه الجزيرة العربية، إنه فقط مسألة وقت”، بحسب قناة “أي نيوز 24″الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني.

وتابع نتنياهو: “تواجهنا إيران على سبع جبهات: حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، والضفة الغربية، وإيران نفسها. بل إنهم يسعون إلى زعزعة استقرار الأردن. وتهدف الاستراتيجية إلى شن هجوم بري مشترك على عدة جبهات، إلى جانب القصف الصاروخي”.

واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على ضرورة تحييد حماس، وقال: “أولويتنا هي قطع هذه اليد- حماس. أولئك الذين يهاجموننا لن يبقوا في مكانهم. المعركة ستكون طويلة، لكنها لن تنتهي. سنضع حدا لها”. ونظم اللقاء المعهد اليهودي الأمريكي.

وشدد نتنياهو على “تصميم جنود الجيش الإسرائيلي والالتزام بإعادة جميع الرهائن… معركة إسرائيل هي معركة العالم الحر بأكمله” وفق زعمه.

يأتي ذلك فيما رجحت المخابرات الأمريكية اندلاع مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله خلال الأسابيع القليلة القادمة، إذا فشلت إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.