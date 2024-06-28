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وزارة العمل تحذر من إعلان وهمي كاذب

28 يونيو 2024
وزارة العمل تحذر من إعلان وهمي كاذب

وطنا اليوم:حذرت وزارة العمل اليوم الجمعة، من إعلان “وهمي كاذب” نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه صادر عن الوزارة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود: “#تحذير إلى كل المواطنين والزميلات والزملاء الصحفيين الأعزاء تحذير.. هذا الإعلان على السوشال ميديا “وهمي” ولا علاقة للحكومة ووزارة العمل فيه.. إعلان “كاذب”.. رجاء التحذير منه”.


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