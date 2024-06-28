وزارة العمل تحذر من إعلان وهمي كاذب

وطنا اليوم:حذرت وزارة العمل اليوم الجمعة، من إعلان “وهمي كاذب” نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه صادر عن الوزارة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود: “#تحذير إلى كل المواطنين والزميلات والزملاء الصحفيين الأعزاء تحذير.. هذا الإعلان على السوشال ميديا “وهمي” ولا علاقة للحكومة ووزارة العمل فيه.. إعلان “كاذب”.. رجاء التحذير منه”.