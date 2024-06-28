وطنا اليوم:حذرت وزارة العمل اليوم الجمعة، من إعلان “وهمي كاذب” نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه صادر عن الوزارة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود: “#تحذير إلى كل المواطنين والزميلات والزملاء الصحفيين الأعزاء تحذير.. هذا الإعلان على السوشال ميديا “وهمي” ولا علاقة للحكومة ووزارة العمل فيه.. إعلان “كاذب”.. رجاء التحذير منه”.
وزارة العمل تحذر من إعلان وهمي كاذب
وطنا اليوم:حذرت وزارة العمل اليوم الجمعة، من إعلان “وهمي كاذب” نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه صادر عن الوزارة.