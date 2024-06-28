مسيرات حاشدة في محافظات الأردن تضامنًا ونصرةً لغزة

وطنا اليوم:انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمختلف محافظات المملكة.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لها.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين وطالب المتظاهرون إقامة جسر بريّ وبشكل فوري إغاثة لأهل غزة.

الكرك

في الكرك أقيمت وقفة شعبية أمام مسجد الثنية الكبير انتصارًا لغزة ورفضًا لحرب الإبادة والتجويع.

الزرقاء

وانطلقت في الزرقاء مسيرة شعبية حاشدة انتصارا لغزة ومقاومتها الباسلة وتنديدًا بالعدوان الصهيوني الغاشم، بدعوة من الحركة الاسلامية.