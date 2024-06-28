توقيع اتفاقية تعاون بين الشبكة العربيه للإبداع والابتكار والجامعة الأمريكية في الإمارات

وطنا اليوم:وقعت الشبكة العربية للإبداع والابتكار والجامعة الأمريكية في الإمارات في مقر الأخيرة اتفاقية تعاون مشترك بينهما لدعم مسيرة الابداع والابتكار والمشاريع والمبادرات التي تحقق الأهداف والرؤى المستقبلية المشتركة بين الطرفين .

وقد وقع الاتفاقية عن الشبكة العربية للإبداع والابتكار الرئيس الأعلى للشبكة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي وعن الجامعة الأمريكية في الإمارات الاستاذ الدكتور مثنى غني عبدالرازق رئيس الجامعة

وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار د. محمود عبدالعال فرّاج والأمين العام للشبكة السيد فهد فايز العملة وعضو مجلس الادارة السيد خالد العساف ومن جانب الجامعة الأمريكية في الإمارات الاستاذ الدكتور ويليام كورونيل النائب الأعلى لرئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة ابهيلااشا سينغ والأستاذ الدكتور سامح غوانمة نائب رئيس الجامعة التنفيذي المشارك

وتضمنت الاتفاقية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المبادرات التوعوية والندوات المتخصصة المشتركة التي تدعم مسيرة الابداع والابتكار والتنسيق المستمر للتواصل وتحديد سبل دعم المبدعين والمبتكرين

وفي نهاية اللقاء تبادل الحضور الهدايا والصور التذكارية