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الدفاع المدني للمتنزهين: أطفئوا النار بعد الشواء

28 يونيو 2024
الدفاع المدني للمتنزهين: أطفئوا النار بعد الشواء

وطنا اليوم:دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمتنزهين ، الى ضرورة التأكد من أن إطفاء النار تماماً بعد الانتهاء من عملية الشواء.
ونشرت المديرية عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة : “عند التنزه تأكد من أن تطفئ النار تماماً بعد الانتهاء من الشواء”.
يشار الى ان كوادر الدفاع المدني تتعامل يوميا مع عدد من حوادث الحرائق بين الأشجار والاعشاب الجافة وفي مناطق التنزه او على جنبات الطرق العامة .
واطلقت مديرية الأمن العام مبادرة صيف آمن الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية خلال فصل الصيف، حيث قامت مديريات دفاع مدني الزرقاء وعجلون وغرب اربد وشرق عمان بعمل برامج توعوية للتحذير من حوادث فصل الصيف على اختلاف أنواعها وذلك لضمان توفير الوقاية من مثل هذه المخاطر


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