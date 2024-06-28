مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

وطنا اليوم:هنأ مجلس النواب بمناسبة العيد الثلاثون لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والذي يصادف اليوم الجمعة.

وقال المجلس : “أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين، سائلين الله أن يحفظ سموه سيف حق هاشمي وذخرا وسندا لجلالة الملك المفدى ولأبناء شعبنا العزيز”. كل عام وأمير القلوب بألف خير