بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

28 يونيو 2024
مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

وطنا اليوم:هنأ مجلس النواب بمناسبة العيد الثلاثون لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والذي يصادف اليوم الجمعة.
وقال المجلس : “أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين، سائلين الله أن يحفظ سموه سيف حق هاشمي وذخرا وسندا لجلالة الملك المفدى ولأبناء شعبنا العزيز”. كل عام وأمير القلوب بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس