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نقابة الممرضين تحذر من إعلانات نصب على المواطنين

27 يونيو 2024
نقابة الممرضين تحذر من إعلانات نصب على المواطنين

وطنا اليوم:حذرت نقابة الممرضين، من إعلانات وهمية تهدف للنصب والاحتيال والتحايل على المواطنين.
وقالت النقابة، إن الاعلانات التي نشرت على صفحات الفيس بوك حول دورات التمريض لحملة شهادة التوجيهي أو بدون توجيهي ولمدة 3 أشهر أو تزيد عبارة عن عمليات نصب.
وأكدت النقابة في بيان صادر عن نقيب الممرضين خالد ربابعة، ان جميع هذه الاعلانات تبيع المواطنين أوهاما بإنه يحق لابنائهم ممارسة العناية التمريضية لا بل قد ذهبت هذه المراكز الى ابعد من ذلك بإن تستخدم اسم نقابة.
وشددت بأنه لا يحق لإي إنسان ممارسة مهنة التمريض أو تقديم أي عناية لمريض مالم يكن يحمل ترخيص بمزاولة المهنة ومن خلال وزارة الصحة، وغير ذلك سيكون محاسب أمام القانون ومخالفاً لكافة القوانين والتشريعات الأردنية.
وطالبت النقابة وزارة الصحة والجهات الامنية بمتابعة هذه الاعلانات والمؤسسات التي تبيع المواطن أوهام وتستغل حاجة المواطن والبحث عن فرصة عمل.
واشارت الى أنها طلبت من المستشار القانوني للنقابة متابعة هذه الاعلانات ورفع قضية على كل مؤسسة تستخدم اسم (ممرض أو كلمة تمريض) بدون وجه حق.
ودعت النقابة المواطنين عدم الذهاب لهذه المراكز او المؤسسات التي تبيعهم الوهم وتستغل حاجاتهم.


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