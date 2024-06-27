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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الفاعوري والقماز

27 يونيو 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الفاعوري والقماز

وطنا اليوم_عمان- 27 حزيران 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي الفاعوري والقماز، بوفاة المرحومة عبلة سليمان القماز، زوجة رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال عبدالله الفاعوري.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشيرتي الفاعوري والقماز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


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