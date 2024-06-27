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انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء

27 يونيو 2024
انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 653936 مسافرا خلال شهر أيار الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 9.8 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2023.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار في الشهر ذاته 5896 حركة، بانخفاض نسبته 6.4 بالمئة، وتعامل مع 6827 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 34.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات سجلت أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضا نسبته 6 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ إذ بلغ الإجمالي 3292087 مسافرًا.
وبخصوص حركة الطائرات، سجّل المطار 28318 حركة، بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة، وتعامل مع 32670 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 30.6 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير “بالنظر إلى الحركة الجوية في شهر أيار، فإن النتائج المسجّلة تأثرت إلى حد كبير بالاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة، ما أثّر على عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة إلى المملكة”.
وأكد التزام المجموعة بالتميز التشغيلي ورضا المسافرين، وتعزيز الاتصال وضمان تجربة سفر مريحة تجعل جميع المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم يشعرون كأنهم في بيتهم.


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