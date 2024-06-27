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عبور 50 شاحنة مساعدات أردنية جديدة لأهل غزة

27 يونيو 2024
عبور 50 شاحنة مساعدات أردنية جديدة لأهل غزة

وطنا اليوم:عبرت قافلة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وسيرت القافلة التي تضم 50 شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وضمن تبرعات الحملات الشعبية وبعض من المؤسسات الأردنية.
وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية ومادة الأرز، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الأردن على جهوزية كاملة لرفع عدد القوافل والشاحنات المرسلة لأهلنا في غزة، ونتّبع نهج جلالة الملك للوقوف بجانب أهلنا في غزة.
وأكد أن أولوية الأردن منذ بدء الحرب كانت ولا تزال هي زيادة حجم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى ٢,٢٧٠ شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo


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