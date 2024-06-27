وزيرة النقل تلتقي نظيرها العراقي

وطنا اليوم:أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني استعداد الأردن لتقديم الدعم الكامل للعراق الشقيق في مجال تبادل الخبرات والتجارب لمشاريع النقل والبنية التحتية الناجحة.

وقالت التهتموني، خلال لقائها اليوم الأربعاء في عمان وزير النقل العراقي رزاق السعداوي والوفد المرافق له، إن تبادل الخبرات في مشاريع النقل مع العراق والدول العربية هي أولوية بالنسبة للأردن لتعزيز المشاريع المشتركة والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما أكدت عمق العلاقات الثنائية المتينة على الصعد كافة بين الأردن والعراق، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق التعاون والتنسيق المستمرين في مجال النقل وبما يحقق الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين الشقيقين.

وقدمت التهتموني، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة كرادشة، والقائم بأعمال السفارة العراقية لدى الأردن منيف حسين، موجزا عن التجارب الناجحة لمشاريع النقل في الأردن منها مطار الملكة علياء الدولي، وميناء الحاويات في العقبة، ومشروع حافلات التردد السريع الذي نجح داخل عمان وبين عمان والزرقاء تمهيدا لتعميم التجربة إلى مدن أخرى تعاني من الازدحامات المرورية، إضافة إلى تجربة الأردن في المناطق الاقتصادية الخاصة.

من جهته، أكد السعداوي عمق العلاقات المتميزة عبر التاريخ بين الأردن والعراق، معربا عن تقدير بلاده للمملكة حكومة وشعبا إزاء مواقفها تجاه دولة العراق تاريخيا.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين البلدين عبر مشاريع استراتيجية جديدة في ظل وجود القواسم المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يرغب بالاطلاع على تجارب الأردن الناجحة في قطاعات النقل.

وتحدث الوزير العراقي عن مشروع طريق التنمية العراقي الذي يعد المشروع الأكبر في المنطقة، مؤكدا أن رؤية بلاده لهذا المشروع أن يكون مشروعا دوليا عملاقا لإحداث التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.