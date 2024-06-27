عاجل المنتخب الأردني في مجموعة نارية ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026

وطنا اليوم:أسفرت قرعة الدور الثالث والحاسم والمؤهلة إلى بطولة كاس العالم 2026 لكرة القدم، عن وقوع منتخب النشامى في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وعُمان وفلسطين والكويت .
وسحبت القرعة صباح الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ومثل النشامى في القرعة المدير الإداري للمنتخب محمد منكو.
وجاء “النشامى” في المستوى الثالث، استنادا إلى تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وتلعب الفرق على نظام الذهاب والإياب، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كاس العالم مباشرة، فيما تقسم الفرق الستة الأخرى التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين، بحيث تلعب فيما بينها ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى كاس العالم ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى المونديال 8 فرق، فيما يلعب منتخب آخر من آسيا للعب في الملحق أملا في التأهل.
وتاليا نتائج القرعة:
المجموعة الأولى: إيران – قطر – أوزبكستان – الإمارات – قرغيزستان – كوريا الشمالية
المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية – العراق – الأردن – عُمان – فلسطين – الكويت.
المجموعة الثالثة: اليابان – أستراليا – السعودية – البحرين – الصين – إندونيسيا.