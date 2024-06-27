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#عاجل المنتخب الأردني في مجموعة نارية ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026

27 يونيو 2024
#عاجل المنتخب الأردني في مجموعة نارية ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026

وطنا اليوم:أسفرت قرعة الدور الثالث والحاسم والمؤهلة إلى بطولة كاس العالم 2026 لكرة القدم، عن وقوع منتخب النشامى في ‏المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وعُمان وفلسطين والكويت ‏‎.‎
وسحبت القرعة صباح الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ومثل النشامى في القرعة المدير ‏الإداري للمنتخب محمد منكو.‏
وجاء “النشامى” في المستوى الثالث، استنادا إلى تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).‏
وتلعب الفرق على نظام الذهاب والإياب، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كاس العالم مباشرة، فيما تقسم الفرق الستة الأخرى التي ‏تحتل المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين، بحيث تلعب فيما بينها ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى كاس العالم ليصبح عدد الفرق ‏المتأهلة إلى المونديال 8 فرق، فيما يلعب منتخب آخر من آسيا للعب في الملحق أملا في التأهل‎.‎

وتاليا نتائج القرعة:‏

المجموعة الأولى: إيران – قطر – أوزبكستان – الإمارات – قرغيزستان – كوريا الشمالية

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية – العراق – الأردن – عُمان – فلسطين – الكويت.‏

المجموعة الثالثة: اليابان – أستراليا – السعودية – البحرين – الصين – إندونيسيا.‏


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