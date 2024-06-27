التربية: الصور المسربة عن امتحان التوجيهي مُزيفة

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة إن جميع الصور المسربة عن امتحان اللغة العربية الذي سيعقد بعد قليل غير صحيحة والوزارة ستلاحق مروجيها.

وتقدم 148,968 طالبًا وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في مبحث اللغة العربية لجميع الفروع.

وعقد الامتحان في جلسة صباحية تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، حيث يتوزع المتقدمون كالتالي: الفرع العلمي 61,264، الفرع الأدبي 69,162، الفرع الشرعي 94، الفرع الصناعي 6,036، فرع الاقتصاد المنزلي 7,839، الفرع الزراعي 3,050، والفرع الفندقي 1,523 طالبًا وطالبة.