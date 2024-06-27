الدفاع المدني بغزة: قد تتوقف مهامنا بأي لحظة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل ، الخميس ، بانه قد تتوقف مهامنا في أي لحظة بسبب شح الوقود مما يؤثر على حياة المواطنين.

وتابع : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع.

واضاف : طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات وسط نفاد الوقود.

وقال : واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان.

واشار الى ان الاحتلال لم يدخل لطواقمنا أي لتر واحد من الوقود منذ بداية العدوان.

واضاف : استهداف طواقمنا مستمر ومخالف للقانون الدولي ويجب أن نتمتع بحصانة خلال الحرب