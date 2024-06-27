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الدفاع المدني بغزة: قد تتوقف مهامنا بأي لحظة

27 يونيو 2024
الدفاع المدني بغزة: قد تتوقف مهامنا بأي لحظة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل ، الخميس ، بانه قد تتوقف مهامنا في أي لحظة بسبب شح الوقود مما يؤثر على حياة المواطنين.
وتابع : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع.
واضاف : طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات وسط نفاد الوقود.
وقال : واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان.
واشار الى ان الاحتلال لم يدخل لطواقمنا أي لتر واحد من الوقود منذ بداية العدوان.
واضاف : استهداف طواقمنا مستمر ومخالف للقانون الدولي ويجب أن نتمتع بحصانة خلال الحرب


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