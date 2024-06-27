كتلة حارة جديدة تؤثر على الأردن

وطنا اليوم:تتأثر المملكة، اليوم الخميس، بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، ويتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بنحو 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، حارًا في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

فيما يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 – 24، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18, وفي مناطق البادية 42 – 23 وفي مناطق السهول 35 – 25, وفي الأغوار الشمالية 42 – 26, وفي الأغوار الجنوبية 44 – 28، وفي البحر الميت 43 – 27، وفي خليج العقبة 44 – 28 درجة مئوية.