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استشهاد شخصين وإصابة عسكري بقصف لطيران الاحتلال على مدينة دمشق

27 يونيو 2024
استشهاد شخصين وإصابة عسكري بقصف لطيران الاحتلال على مدينة دمشق

وطنا اليوم_وأوضح مراسلنا أن المصادر الأولية تتحدث عن عدوان “إسرائيلي” استهدف مناطق بمحيط حجيرة والسيدة زينب بريف دمشق.

وأضاف:”النقاط المستهدفة هي مركز تابع لجهاد البناء ومركز لتقديم خدمات البناء والرعاية الإنسانية”.

وقالت وزارة الدفاع السورية:”حوالي الساعة 40 :23 يوم 26/ 6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.


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