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الجولة السادسة من الدوري الاردني للمحترفات تنطلق الخميس

27 يونيو 2024
الجولة السادسة من الدوري الاردني للمحترفات تنطلق الخميس

وطنا اليوم _ تنطلق مساء غدٍ الخميس 27 حزيران، منافسات الجولة السادسة من الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2024، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

 

ويلتقي النصر مع الحسين عند السابعة مساء الخميس، فيما يواجه الإتحاد نظيره عمان FC عند السادسة عصر الجمعة، والإستقلال مع الأرثوذكسي عند التاسعة مساءً.

 

ويتصدر الإتحاد ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة، متقدمًا عن عمان FC في المركز الثاني بـ 12، يليه الأرثوذكسي والإستقلال والحسين 6، والنصر (دون نقاط).

 

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

 

في المقابل، تتولى قناة الإتحاد على يوتيوب البث المباشر للمباريات.

 

(الطواقم التحكيمية)

 

فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة السادسة:

 

مباراة النصر والحسين

 

الحكام: حنين مراد، الحكام المساعدين هيا المجالي، ياسمين سلامة، ورزان غيث رابعًا.

 

مباراة الإتحاد وعمان FC

 

الحكام: أحمد راضي، الحكام المساعدين مراد الذيبة، قصي الشمايلة، وإسراء المجالي رابعًا.

 

مباراة الإستقلال والأرثوذكسي

 

الحكام: محمد بدارنة، الحكام المساعدين مجد كافيه، عنود محيسن، وعمر سلمان رابعًا.


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