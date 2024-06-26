وطنا اليوم_التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي مع وجهاء وابناء عشيرة البري وعشيرة الطحاينة من عشائر النعيم وعشيرة الخزام من بني خالد في الحمرا و المنصورة بمحافظة المفرق.

و أكد القاضي على أن قانوني الأحزاب والانتخاب جاءا لإعطاء المواطنين الدور الهام والكبير في المشاركة الساسية للوصول الى صنع القرار لإحداث التغيير المطلوب كما تحدث حول اهداف ومبادىء الحزب وحث الحضور على الانتساب لحزب الميثاق الوطني والمشاركة الفاعلة وان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل الحزبي البرامجي المدروس.

هذا وتحدث رئيس المجلس الاستشاري عن الإصلاح السياسي ودور الاحزاب في المرحلة المقبلة من خلال اداءها المميز بالبرلمان و ذلك يعتمد على برنامجها الذي يحاكي الواقع ويلبي طموحات المواطن .

رئيس المجلس الاستشاري دعا الحضور الى المشاركة في الحياة السياسية من خلال الانتساب للاحزاب والاندماج بالاحزاب لان المرحلة القادمة تتطلب ذلك.

هذا وشهدت اللقاءات حضور مميز من وجهاء وابناء عشيرة البري وعشيرة الطحاينة من عشائر النعيم وعشيرة الخزام من بني خالد الذين رحبوا بدورهم بوجود الأحزاب السياسية مؤكدين اهمية العمل الحزبي واهمية اندماج الشباب بشكل اساسي به وتطوير مهاراتهم وتثقيفهم سياسيا للنهوض بالوطن عالياً.