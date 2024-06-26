حفر نفق وتجهيز ألغام وتفجيرها”..”القسام” تبث لقطات من استهدافها لـ”ميركافا” إسرائيلية

عرضت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد من استهدافها لدبابة “ميركافا” ضمن قوة إسرائيلية مدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في “القسام” مقطع فيديو يظهر “استهداف دبابة “ميركافا” ضمن قوة صهيونية مدرعة بعد رصد حركة مرور آليات العدو لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع”.

وأظهر الفيديو لحظة رصد الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأبانت اللقطات قيام مقاتلي “القسام”بحفر نفق تحت أسفل طريق الآليات وتجهيز الألغام المستخدمة في عملية التفجير.

كما وثق الفيديو لحظة تنفي علمية التفجير، مبينا حفرة كبيرة وآثار دمار عقب العملية.

واليوم الأربعاء، أعلنت كتائب “القسام” أنها “دكت القوات الصهيونية المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذائف الهاون”.