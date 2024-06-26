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عملية يمنية عراقية مشتركة جديدة تضرب ميناء حيفا

منذ 7 ثواني
عملية يمنية عراقية مشتركة جديدة تضرب ميناء حيفا

وطنا اليوم:أعلن الحوثيون، الأربعاء، استهداف سفينة إسرائيلية بميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وقال الحوثيون، في بيان، إنهم استهدفوا السفينة الإسرائيلية (MSC Manzanillo) بالتعاون مع “المقاومة الإسلامية العراقية، مؤكدين تحقيق “العملية أهدافها بنجاح”.
وأشاروا إلى أنهم مستمرين في تنفيذ العمليات العسكرية بالتعاون مع الفصيل العراقي حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.


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