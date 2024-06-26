السفيرة الأميركية: قوة الشراكة مع الأردن تكمن في اتساعها وتنوعها

وطنا اليوم:قالت السفيرة الأميركية في عمان، يائل لمبرت، إن قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن تكمن في اتساعها وتنوعها.

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة الذكرى الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة، “قمنا على مدار سبعة عقود ببناء علاقات متنية جعلت بلدينا أكثر أمانا وقوة، حيث تقدمت التنمية الاقتصادية للأردن وأتاحت الفرص للنساء والشباب وعززت التعليم والرعاية الصحية”.

وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001 عززت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والأردن على حد سواء، حيث وفرت أكثر من 85 ألف فرصة عمل في الأردن.

وبينت أن آلاف الأميركيين يزورون الأردن كل عام، مضيفة “نحن مذهولون بمواقع الأردن الجميلة، والولايات المتحدة فخورة بالعمل مع شركاء أردنيين لاستعاده وحماية الكنوز الرائعة مثل البتراء ووادي رم.

وقالت “من خلال عملي اعتبر الأردن موطنا لي خلال العام الماضي، لذا أقدر كرم الضيافة التي حظيت بها وأنا متأكدة من أن أول دبلوماسي قاد بعثتنا في الأردن شاهد نفس الشيء في عام 1949 عندما وصل هنا”.

وأضافت “نتطلع إلى العمل مع شركائنا الأردنيين لمواصلة تعزيز هذه الشراكة الحيوية وتنميتها بناء على 75 عاما من التعاون الوثيق بين حكومتينا وشعبينا”.

وعبرت عن الفخر بإحياء الذكرى الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة ومرور 75 عاما على الشراكة مع الأردن، مضيفة “أعظم ما نملك هو أصدقاؤنا وحلفاؤنا، ولا يوجد مكان أكثر شفافية منه هنا”.

يشار أن الولايات المتحدة تحتفل بيوم الاستقلال في 4 تموز من كل عام ، تكريما لاعتماد إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776.