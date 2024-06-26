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الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري

منذ 25 ثانية
الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري

وطنا اليوم:تم الإعلان عن تسمية رسلان ديرانية عضواً لمجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية – Orange الأردن اعتباراً من 1 تموز، بدلاً من معالي الدكتور شبيب عماري.
ويشغل الدكتور عماري منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية منذ العام 2000 ممثلاً للحكومة الأردنية ومن ثم أعيد انتخابه في عام 2006 بتعيين من شركة الاستثمار المشترك للاتصالات. وعلى امتداد مسيرته تولى مناصب حكومية ورسمية عديدة من أبرزها وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى تعيينه ضمن ذوات أعضاء مجلس الأعيان، كما انضم إلى عضوية عدد من مجالس إدارات أبرز المؤسسات الوطنية مثل الجمعية العلمية الملكية والمجلس الأعلى للتخاصية، ولجنة الحوار الاقتصادي وغيرها.
وجاء هذا الإعلان عقب استقالة ديرانية من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية، حيث قرر الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور تعيين محمد أبو الغنم كمدير تنفيذي للمالية.
ومن الجدير بالذكر أن رسلان ديرانية بدأ مسيرته مع شركة الاتصالات الأردنية عام 1998 قادماً من البنك المركزي الأردني وعلى مدار الأعوام الماضية حقق إنجازات هامة مع الشركة، حيث تدرّج في المناصب منذ ذلك الحين وأسهم في تعزيز مكانة أورنج الأردن المحلية والإقليمية كلاعب رئيسي في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بعد أن تولى مناصب عديدة وانضم إلى عضوية عدد من مجالس الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
من جهة أخرى، شغل محمد أبو الغنم على مدار ال15 عاماً الماضية مناصب متنوعة في مجموعة Orange، كما يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة، من أبرزها الرقابة المالية، وتطوير الاستراتيجيات وغيرها.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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