بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اندلاع حريق كبير قرب قاعدة عسكريّة للاحتلال في القدس

منذ ساعة واحدة
اندلاع حريق كبير قرب قاعدة عسكريّة للاحتلال في القدس

وطنا اليوم_أفادت مصادر عبريّة باندلاع حريق كبير، مساء الثلاثاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بمدينة القدس المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنّ حريقًا كبيرًا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، و”تعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد”.

 

وذكرت شرطة الاحتلال، عبر بيان، أنّها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس المحتلة.

 

وأضافت أنه في هذه المرحلة “لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى”، وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، و”يتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد”، وأضافت أنّها “تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:17

خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس

04:13

الوزير الخلايلة يقود البعثة الأردنية للتميز في موسم الحج

03:42

مصدر إيراني: إسرائيل ستتلقى هجمات من جميع الجهات إذا دخلت بحرب مع حزب الله

02:38

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

01:29

زوجة نتنياهو تتهم قيادة الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكري

00:28

الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار

23:25

عاجل .. هنية يعلن تمسّك حماس بشروطها بعد استشهاد شقيقته

21:40

مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمؤمني 

21:22

الميثاق الوطني يعقد اجتماعه الدوري 63 ويحيي جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع أحداث ماركا وأبو علندا

20:46

بغداد: حماس لم تطلب رسمياً نقل قيادتها إلى العراق

20:37

1000 مواطن نيجيري في عجلون.. ماذا يفعلون؟

20:31

عبيدات يكشف عن استحداث عمادة لتدريس الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الأردنية

وفيات
خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروسوفيات الثلاثاء 25-6-2024وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024