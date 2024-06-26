اندلاع حريق كبير قرب قاعدة عسكريّة للاحتلال في القدس

وطنا اليوم_أفادت مصادر عبريّة باندلاع حريق كبير، مساء الثلاثاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بمدينة القدس المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنّ حريقًا كبيرًا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، و”تعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد”.

وذكرت شرطة الاحتلال، عبر بيان، أنّها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس المحتلة.

وأضافت أنه في هذه المرحلة “لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى”، وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، و”يتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد”، وأضافت أنّها “تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة”.