مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمؤمني 

وطنا اليوم_مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحموري بوفاة المرحوم العميد المتقاعد أحمد حسين الحموري، وإلى عشيرة بني عامر بوفاة المرحوم العميد المتقاعد محمد عبدالرحمن بني عامر، وإلى عشيرة المومني بوفاة الحاجة زريفة نزال المومني، والدة نقيب الصحفيين الأسبق طارق المومني.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي وإربد وعجلون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر الحموري وبني عامر والمومني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.