1000 مواطن نيجيري في عجلون.. ماذا يفعلون؟

وطنا اليوم:ادى 1000 حاج مسيحي من جمهورية نيجيريا الصلوات في مقام النبي ايليا في موقع مارالياس الديني الاثري .

وقد أدى الحجاج الصوات والتراتيل وجالوا في الموقع الذي تم تجهيزه الموقع من قبل كوادر مديريتي السياحة والآثار في المحافظة وبتواجد امني من كافة المرتبات لضمان سير العملية السياحية الدينية وتنظيم اصطفاف الحافلات في الموقع .

وثمن الحجاج الجهود المبذولة من قبل الاجهزة المعنية لتمكينهم من الحج للموقع الذي يعتبر احد المواقع المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي في المحافظة ومزار سيدة الجبل في عنجره .

واشادوا بالأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن بقيادته الهاشمية، داعين الله أن يحفظ المملكة رمزا للسلام والمحبة .