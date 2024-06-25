عبيدات يكشف عن استحداث عمادة لتدريس الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الأردنية

وطنا اليوم:قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن دخول الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية يعزز مكانة ما وصلت إليه من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الجامعة تتجه إلى استحداث عمادة وكلية خاصة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وكشف عبيدات خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء، عن توجه للجامعة الأردنية لتدريس الطلبة بدءا من العام الدراسي المقبل 9 ساعات متعمدة لغة إنجليزية إضافة إلى 6 ساعات معتمدة من اللغة العربية بهدف تطوير مهاراتهم اللغوية وتعزيز منافستهم في الشركات العالمية.

وتابع “نحن مقصرين بعكس نتائج البحث العلمي على الصناعات وتطويرها ونأمل من المصنعيين أن يتعاملوا مع المجموعات البحثية المتخصصة وما زال الموضوع يحتاج إلى الوقت”.

وبلغ عدد الأبحاث التي نشرت من باحثين في الجامعة الأردنية قرابة 2400 بحث، 70% منها كانت في مجلات (q1 & q2 مجالات بحثية عالمية) وهي قائمة المجلات المرموقة؛ وهي الأفضل وفقا لرئيس الجامعة نذير عبيدات.

وقال عبيدات،إنّ انتشار الأبحاث تم بجهود باحثي وأساتذة الجامعة الأردنية، مؤكدا تطلع الجامعة للمزيد من التحسن في البحث العلمي؛ لأنه مستقبل الشعوب، وأمل الأردن بأن يأخذ البحث العلمي منحى يساعد في النمو الاقتصادي مستقبلا.

وأضاف أن الجامعة الأردنية اليوم هي في المرتبة 368 ضمن تصنيف “كيو أس” على مستوى الجامعات العالمية، معتبرا ذلك تراكما على كل من مر على الجامعة الأردنية من أساتذة وطلبة وخريجين.

وأوضح أن دور الإدارة الحالية في التصنيف “مهم” لكن الإدارة دون إنجازات الطلبة والأساتذة والخريجين لن يتحقق.

وأشار إلى أن تصنيف الجامعة الأردنية من السمعة الأكاديمية 268 على العالم، وفي التوظيف 250، وفي رضا أصحاب العمل عن الخريجين وتأثير خريجي الجامعة 110 على العالم، لافتا النظر إلى أنه يدل على أنها تتبؤ مركز مهم فيما يتعلق بتأثيرها على العالم وتأثير خريجيها على العالم.

وبين أنه يوجد في الجامعة الأردنية قرابة 500 قاعة، ومدرج، ومختبر، حيث كان لا بد من إجراء تحديثات عليها، كما تم ضمن مشروع الصيانة تحديث 180 قاعة ومدرجا، وخلال العام المقبل سينتهي المشروع، وستكون جميع القاعات محدثة، وجرى تحويلها لقاعات ذكية.

ولفت عبيدات إلى أنه تم اتخاذ قرار بشأن الابتعاث العلمي باختيار 500 طالب من الجامعة الأردنية والجامعات الأردنية الأخرى؛ لاستكمال دراستهم في الخارج.