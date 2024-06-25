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الاسرائيليون يتدافعون لشراء مولدات كهرباء تعمل على الديزل

منذ 15 ثانية
الاسرائيليون يتدافعون لشراء مولدات كهرباء تعمل على الديزل

اشتد الطلب في الاسواق الاسرائيلية مؤخراً على مولدات كهرباء تعمل على الديزل، لمواجهة انقطاع محتمل للكهرباء بعد حرب وشيكة مع “حزب الله” ، والمتوقع ان محطات توليد الكهرباء الاسرائيلية ستكون على رأس الاهداف في حال اشتعال القتال، والمعروف ان “اسرائيل” تعتمد على الغاز بنسبة 75% لتوليد الكهرباء، فيما لا تمتلك مخزون من الغاز، وفي حال انقطعت امدادات الغاز من حقول ليفاثيان وتمار وكاريش المهددة بالفعل، ستقف محطات الكهرباء بعد ساعة ونصف، ويعتمد استمرار هذه المحطات على العمل على توافر مخزونات كافية من الديزل او الفحم المنخفضة حالياً ، كما يعتمد على شدة الاضرار في محطات التوليد والشبكة الكهربائية او ابراج الضغط العالي ، يذكر ان قدرة الكهرباء المركبة في اسرائيل تبلغ 22 الف ميغاوات في بلاد تعتمد بشدة على الكهرباء في كل جوانب الحياة اليومية تقريبا، بداية من التحلية والنقل والتزود بالمياه الى الاتصالات والأعمال المصرفية والتجارة وتبريد الأغذية، لذا انقطاع الكهرباء يعني شلل يجعل “اسرائيل” غير قابلة للحياة كما صرح مسؤول الكهرباء الاسرائيلي شاؤول غولدشتاين.

‏ المحطات الكبرى لتوليد الكهرباء في “اسرائيل” :

‏🔸 اوروت رابين 2600 ميغاوات في الخضيرة حيفا

‏🔸 روتنبرغ 2250 ميغاوات في تل ابيب

‏🔸اشكول 1700 ميغاوات في اشدود

‏🔸 هاجيت 1400 ميغاوات في الشمال

‏🔸محطة جازر 1300 ميغاوات في الرملة

‏🔸 هاروفيت 900 ميغاوات في القدس


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