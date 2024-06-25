بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في العقبة

وطنا اليوم:افتتحت إدارة البحث الجنائي فرع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة، حيث باشر الفرع استقبال الشكاوى في الفرع الكائن في قسم بحث جنائي العقبة – الوسط التجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام لمكافحه الجرائم الإلكترونية وتطوير الخدمات الأمنية وسرعة الاستجابة للحوادث الإلكترونية والتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة بأقل جهد وأسرع وقت.