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3 مجازر إسرائيلية في غزة تسفر عن 32 شهيدا خلال 24 ساعة

منذ 25 ثانية
3 مجازر إسرائيلية في غزة تسفر عن 32 شهيدا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 37.6 ألفا في حين تجاوز عدد الإصابات 86.2 ألفا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في القطاع الثلاثاء.
وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 263 “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37658 شهيدا و86237 إصابة” منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و139 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.


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