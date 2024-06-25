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الحكومة: قوات الأمن مستمرة في إجراءاتها التحقيقية فيما يتعلق بقضية ماركا

منذ ساعة واحدة
الحكومة: قوات الأمن مستمرة في إجراءاتها التحقيقية فيما يتعلق بقضية ماركا

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، الثلاثاء، إن قوات الأمن “مستمرة في إجراءاتها التحقيقية” فيما يتعلق في قضية قيام أشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة في جنوب شرق العاصمة عمّان.
وأوضح مبيضين الناطق باسم الحكومة أيضا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجامعة الأردنية، نذير عبيدات، في مقر وزارة الاتصال الحكومي، “فيما يتعلق بموضوع ماركا ومنطقة أبو علندا، فإن قوات الأمن العام مستمرة في إجراءاتها التحقيقية”.
وتابع أن “هذا الأمر نتركه حتى تسفر التحقيقات ويتم الإعلان عنها من قبل الأمن العام فيما يتعلق بهذه الحوادث الأمنية الدقيقة”.
والسبت الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام أن أشخاصا قاموا بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية، وذلك استنادا إلى “تحقيقات أولية”. وأوضحت أن “خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع”.
والاثنين، قالت المديرية إن التحقيقات في قضية ماركا الجنوبية “أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به مواد متفجرة في منطقة أبو علندا”.
وأضافت أن الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات. وأكدت أن فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري.


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