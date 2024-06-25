إعلام عبري:6 متسللين اخترقوا السياج الحدودي من الأردن

وطنا اليوم:ادّعت وسائل إعلام عبرية، أن 6 متسللين على الأقل اخترقوا السياج الفاصل بين الأردن والأراضي المحتلة في منطقة نهر اليرموك الساعة 3:40 فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة 12 العبرية:إن التقديرات تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص هم سكان غير شرعيين في الأردن قاموا بقطع السياج وحفروا أسفله ودخلوا الحدود.

وأضافت أنه يجري الآن تحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أنه من المقدر أن يكون هؤلاء عمال مهاجرين.

وأفادت أنه لم يتم القبض عليهم بعد، فيما لا يزال البحث جاريا عنهم.