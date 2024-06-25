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مجلس العاصمة يؤكد دعمه للأجهزة الامنية في محاربة من يحاول استهداف الأمن

منذ ساعة واحدة
مجلس العاصمة يؤكد دعمه للأجهزة الامنية في محاربة من يحاول استهداف الأمن

وطنا اليوم:أكد مجلس محافظة العاصمة، برئاسة رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، على دعمه المطلق للأجهزة الأمنية في محاربة الخلايا الإرهابية وكل من يحاول استهداف أمن الأردن والأردنيين.
وشدد العبداللات في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على اهمية الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم نشر او تداول اي شائعات من شأنها أن تؤثر على سير عملية التحقيقات الأمنية في قضية ماركا الجنوبية.
وبينّ أن الأمن يتعامل بسرعة ودقة عالية جداً في التحقيقات المتواصلة بقضية ماركا الجنوبية، والتي اسفرت يوم أمس الى الوصول لموقع آخر تم إخفاء مواد متفجّرة داخله في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمّان.
ولفت إلى ان الاجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن واستقرار الاردن، قائلاً: “إن أمن الأردن وسيادته واستقراره تحت ظل القيادة الهاشمية، خط أحمر فوق كل الاعتبارات، ولن نسمح لأي شخص بالعبث بأمنه واستقراره”، وفق العبداللات.
وأشاد بجهود فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة التي تعاملت مع تفجير المواد المتفجرة المخزّنة داخل كل من، منزل ماركا الجنوبية والمحل التجاري في منطقة أبو علندا.
وثمن المجلس، الدور الكبير الذي قامت به الاجهزة الامنية للحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إخلائهم للمواقع قُبيل البدء في عملية البحث عن المواد المتفجرة المخزّنة بها .
كما وأوصى العبداللات المواطنين بالتواصل مع الاجهزة الامنية في حال ملاحظتهم أي تحركات مشبوهة (غير معتادة) في مناطق سكنهم.


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