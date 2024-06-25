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الدفاع المدني يتدخل لإيصال طلبة توجيهي لقاعاتهم

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني يتدخل لإيصال طلبة توجيهي لقاعاتهم

وطنا اليوم:قال العقيد احمد زيادات رئيس شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني بان مديرية الأمن العام أعدت خطة شاملة للتعامل مع امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) تتضمن كافة الواجبات لضمان سير عملية الامتحان بكل سلاسة ويسر وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع الطلاب وتقديم الواجبات الإنسانية للطلبة أثناء فترة الامتحان
وأشار العقيد زيادات في حديثه لإذاعة الأمن العام إلى تقديم المساعدة لبعض الطلبة الذين يعانون من حالات مرضية (كالكسور في الأطراف السفلية) من أجل الوصول إلى قاعات التوجيهي والتي حالت دون قدرتهم على ذلك حفاظا على مصلحة الطلبة من خلال كوادر واليات الدفاع وإعادتهم إلى مواقعهم.
وأضاف أن الخطة تقوم على محورين الأول الأمني وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع للطلبة في كافة مراكز الامتحان حتى يتم تقديم الامتحان بكل سلاسة ويسر إما المحور الثاني يتعلق بأعمال الدفاع المدني وهو الجاهزية العالية للتدخل في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية وهو قائم على الواجب الاسعافي والصحي والإنساني وهو جاهز على تقديم كافة الخدمات في الحالات الطارئة سواء قبل الامتحان او أثناء عملية الامتحان
بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لجميع الطلبة لمن يتعرضون لإصابات بسيطة سواء قبل او أثناء أداء الامتحان وبالإضافة إلى التعامل مع جميع البلاغات التي تصل الى رقم الطوارئ الموحد 911


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