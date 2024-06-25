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حجب تطبيقات التراسل خلال إجراء الطلبة امتحانات التوجيهي

منذ 45 ثانية
حجب تطبيقات التراسل خلال إجراء الطلبة امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الثلاثاء، إنها ستحجب “مؤقتا” تطبيقات التراسل كافة التي “تؤثر على سير” امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك خلال فترة إجراء الطلبة للاختبار.
وأكد الهيئة أن القرار جاء “حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم”.
وستحجب التطبيقات اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 15 تموز/يوليو المقبل في مدارس الأردن كافة التي “سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط”، على ما ذكرت الهيئة في بيان.
وأشارت إلى أن قرار الحجب جاء كـ “خطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة”.
وأوضحت أن حجب التطبيقات “سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل”.
وقالت الهيئة إنه “نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها”.


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