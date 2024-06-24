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37626 شهيدا و86098 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

منذ ساعة واحدة
37626 شهيدا و86098 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37626 شهيدا و86098 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 262 على القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 28 شهيدا و66 إصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبينت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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