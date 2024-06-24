بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

شكوى من بيبسي للحكومة المصرية : نواجه خطر توقف الإنتاج

منذ 11 ثانية
شكوى من بيبسي للحكومة المصرية : نواجه خطر توقف الإنتاج

وطنا اليوم:تقدمت مجموعة “بيبسيكو العالمية” في مصر بشكوى للحكومة تحذر فيها من أن مصانع الشركة في مصر تواجه خطر توقف الإنتاج بسبب وجود أزمة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بشركة أبوقير للأسمدة.
وقالت الشركة إن ثاني أكسيد الكربون يستخدم من الدرجة الغذائية في تطبيقات تجهيز الأغذية مثل التبريد والتجميد والتعبئة في الغلاف الجوي المعدل والنقل البارد، بالإضافة إلى صناعات المشروبات الغازية.
وأشارت الشركة إلى أن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبوقير للأسمدة جاء وفقا لقرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024 بتوقفها عن العمل.
وأوضحت أن الأمر ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة بما فيهم مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي يقوم بإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت إلى أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون للصناعات الغذائية سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:22

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

12:00

زيادات ورواتب لتحفيز موظفي أمانة عمّان على التقاعد

11:42

الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين العمل الإرهابي في ماركا

11:32

جامعة البترا توقيع اتفاقية تعاون بحثي مع البروفيسور فايقند من جامعة يينا الألمانية

11:29

فلسطين تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

11:22

جثة داخل حقيبة.. حل لغز جريمة بشعة هزت المغرب

11:13

ارتفاع عدد ضحايا هجمات داغستان إلى 15 شرطيا

11:09

ماذا نتوقع من المرأة الأردنية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟

11:06

بوريل: نحن على أعتاب اتساع رقعة حرب في الشرق الأوسط

10:48

جماعة عمان تدعو الحكومة الى حماية الاردنيين من النصب والاحتيال

10:22

الملك يغادر إلى باريس في زيارة عمل تتبعها زيارة خاصة

10:10

افتتاح معرض فانسي فوود شو في نيويورك بمشاركة 18 شركة أردنية

وفيات
وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري