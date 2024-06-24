زيادات ورواتب لتحفيز موظفي أمانة عمّان على التقاعد

وطنا اليوم:عمم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قرارات لترشيق الجهاز الإداري في الأمانة بناء على خطة التطوير الإداري، والتي تتضمن منح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.

وقرر الشواربة منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال العام ٢٠٢٤ زیادتان سنويتان وإحالتهم للتقاعد.

كما قرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة ٢٠١٤ الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر خلال العام ٢٠٢٤ مبلغاً مالياً يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الإشتراكات في الضمان الاجتماعي البالغ (٣٦٠) إشتراكاً و بما لا يقل عن راتب شهرين.

وقرر منح الموظفين غير المصنفيين والعاملين بأجور يومية الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد إشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي (٣٦٠) اشتراكاً خلال الاشهر المتبقية من هذا العام مبلغاً مالياً يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.

وطلب من الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين بالإستفادة من هذا القرار التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز يوم ٢٠٢٤/٨/٣١.